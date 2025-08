Gli azzurri in ritiro in vista dei Mondiali paralimpici di Iksan

ROMA (ITALPRESS) – Da Tbilisi a Iksan, dalle pedane delle discipline olimpiche a quelle paralimpiche, per un altro attesissimo Campionato del Mondo. La scherma azzurra ha iniziato il conto alla rovescia per il Mondiale 2025 delle specialità in carrozzina, in programma in Corea del Sud dal 2 al 7 settembre. I 13 atleti italiani selezionati per la kermesse iridata asiatica si ritroveranno dal 7 al 14 agosto presso il Centro CONI di Tirrenia.

Agli ordini dei commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada, e con il supporto dello staff e degli sparring che si alterneranno in pedana, gli azzurri vivranno il penultimo ritiro prima della trasferta coreana. In Toscana lavoreranno i convocati Matteo Betti, Mattia Galvagno, Sofia Garnero, Edoardo Giordan, Andrea Jacquier, Emanuele Lambertini, Julia Markowska, Michele Massa, Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci, Luca Platania, Leonardo Rigo e Loredana Trigilia. Un gruppo molto giovane, con ben sei esordienti in un Mondiale all’estero, che possono però farsi forza con la guida sicura dei più esperti, in testa la capitana Trigilia al femminile e il due volte medagliato ai Giochi, Betti, per il gruppo maschile.

Al fianco dei tre ct, a Tirrenia, ci saranno i maestri Giuseppe Costanzo e Carlo Millevolte, gli sparring Sveva Dalia e Daniele Stirpe, i preparatori Giuseppe Cerqua e Tommaso Chiappelli, il medico Nicolò Piacentini, il fisioterapista Christian Lorenzini e l’armiere Antonino Aiello. Sarà una settimana intensa, cui seguiranno appena due giorni di riposo a cavallo di Ferragosto, prima del trasferimento a L’Aquila, che sarà sede delle sedute di rifinitura a pochi giorni dalla partenza per il Mondiale di Iksan 2025. A guidare la spedizione dell’Italia in questa edizione iridata – che apre il nuovo quadriennio, a due anni di distanza da quella disputata in casa nel 2023 a Terni – sarà Bebe Vio Grandis, per la prima volta capo delegazione della sua Nazionale.

“Dopo Daniele Garozzo, impeccabile capo delegazione della spedizione di scherma olimpica a Tbilisi, toccherà a Bebe fare lo stesso per il nostro team paralimpico in Corea. Campioni, leader, che sono autentici valori aggiunti per il nostro movimento”, ha detto il presidente della Federscherma, Luigi Mazzone. “Ci avviciniamo a questo Campionato del Mondo con grande fiducia, certi dell’ottimo lavoro che in questi mesi i nostri ragazzi stanno svolgendo insieme ai Commissari tecnici e agli staff, con un gruppo giovane ma motivatissimo. Certo, è stata una stagione con meno gare di Coppa rispetto al solito: l’annullamento della tappa di Varsavia, prevista a luglio, dà sicuramente qualche riferimento in meno, ma l’entusiasmo e la cura con cui la nostra squadra si sta preparando sono la garanzia che ci faremo trovare pronti sulle pedane dell’Iksan Indoor Gymnasium”, ha aggiunto Mazzone.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

(ITALPRESS).