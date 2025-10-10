Gli attivisti maltesi chiedono al Governo di bloccare la nave che trasporta armi a Israele

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Gli attivisti maltesi stanno chiedendo al governo di bloccare il passaggio di una nave cargo danese che trasporterebbe forniture militari destinate a Israele. La Marianne Danica è attesa a Malta domani, durante il suo viaggio da Chennai, in India, a Haifa.
Secondo le informazioni disponibili, l’imbarcazione trasporterebbe 18 container di proiettili da 155 mm destinati al produttore di armi israeliano Elbit Systems. Gli attivisti sostengono che consentirle di fare rifornimento a Malta, costituirebbe una violazione degli obblighi del Paese ai sensi del diritto internazionale e della sua neutralità costituzionale. Una manifestazione è prevista questa sera a La Valletta, con gli organizzatori che esortano le autorità a negare l’ingresso della nave.
“Questo carico rischia di alimentare i crimini atroci commessi da Israele contro il popolo palestinese”, ha dichiarato il gruppo, invitando Malta a impedire il trasferimento di qualsiasi materiale militare verso Israele. I promotori della campagna affermano che Malta deve “agire per principio” e rifiutarsi di agevolare il passaggio dell’imbarcazione.
