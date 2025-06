Giunto al giro di boa il Trofeo Pirelli Accademia della Regione Nord Ovest

ROMA (ITALPRESS) – Con il Rally della Lanterna nell’entroterra genovese è arrivato a metà cammino il calendario della Regione Nord Ovest (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) del Trofeo Pirelli Accademia CRZ. I primi sei rally della stagione hanno offerto folta partecipazione e incertezza in tutte le categorie, ma con un quartetto di piloti che hanno cominciato decisamente bene nelle rispettive classi.

Fra le vetture di vertice, le Rally2, si sta profilando un appassionante confronto dall’esito tutto da scrivere fra tre di migliori interpreti italiani delle Skoda Fabia: il pluricampione Pirelli aostano Elwis Chentre, il vercellese Ivan Carmellino e l’ossolano Davide Caffoni. Chentre, vincitore in Val d’Aosta e secondo al Regione Piemonte e al Grappolo, è al comando ma con Carmellino in scia grazie a due successi assoluti in altrettante gare (Vigneti Monferrini e Grappolo).

Per Caffoni una sola partecipazione, ma vincente, al Regione Piemonte. Vittorie e scarti (al massimo 4 i risultati utili) decideranno questa splendida sfida. Fra le Rally4 è il pavese Davide Nicelli junior il grande protagonista con tre vittorie in altrettante gare disputate, ma alle sue spalle non cedono Massimo Lombardi, Andrea Grammatico e Vincenzo Torchio, anche loro al volante delle Peugeot 208 Rally4.

Fra le Rally 5 invece sinora nessuno ha avuto il passo dell’aostano Andrè Nicolet, al comando grazie a due secondi posti fra le Renault Clio che monopolizzano la categoria, ma con Brian Capelli e Filippo Cordani ancora in grado di insidiarlo.

Fra le 2 ruote motrici “Classic” è il pilota di Cirié “Cave” con la Peugeot 106 A6 il dominatore assoluto: tre gare e tre vittorie di classe: ne centrasse una quarta avrebbe il gioco fatto, visto che due dei suoi successi sono stati in rally a coeff. 1,5. Comunque occhio a Nicolò Falconi (Peugeot 106 N2) e a Mario Roberto Viotti (Rover 105 Zr A5), e senza dimenticare le ottime figure fatte da Michela Bettassa (Peugeot 106 N2).

Il Rally della Lanterna era valido anche come quarta prova del Trofeo Italiano Rally ed ha visto il secondo successo assoluto di Corrado Pinzano con la Skoda Fabia RS gommata Pirelli, il che proietta il biellese verso il vertice della graduatoria generale dove rimane comunque a comando Giuseppe Testa, a sua volta pilota Pirelli e con all’attivo le altre due vittorie nelle gare sin qui disputate.

