Giuli “36 milioni per istituzioni e festival per sostenere ricerca, formazione e creatività”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto interministeriale per il riparto annuale dei contributi statali a enti, istituti, associazioni e fondazioni culturali. Il provvedimento destina circa 36 milioni di euro per il 2026 a sostegno dei festival e delle attività di ricerca, formazione e promozione artistica.

“Sosteniamo ricerca, formazione e creatività. Diamo continuità al lavoro di istituzioni che custodiscono le testimonianze della nostra storia e aprono nuove strade alla produzione artistica. Queste risorse contribuiscono a conservare documenti, formare nuovi talenti e far conoscere le opere italiane oltre i nostri confini, offrendo occasioni di studio e partecipazione che arricchiscono la vita delle comunità”, ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Tra i principali destinatari figurano la Biennale di Venezia, con oltre 15,9 milioni di euro, la Triennale di Milano, con più di 2,8 milioni, e la Quadriennale di Roma, con oltre 1,1 milioni. Sono assegnati contributi al Reggio Parma Festival, al Rossini Opera Festival di Pesaro e al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Tra gli altri destinatari figurano il Festival Pucciniano, Ferrara Musica, Ravenna Manifestazioni, la Scuola di musica di Fiesole, il Centro Europeo di Toscolano e il Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo.

È finanziata anche la formazione specialistica nella produzione teatrale dell’Istituto universitario di architettura di Venezia. Il provvedimento prevede inoltre sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera e associazioni culturali.

-Foto IPA Agency-

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