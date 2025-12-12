Giubileo, restaurato e dedicato a San Francesco il Ponte dell’Industria

ROMA (ITALPRESS) - Si è concluso uno dei capitoli più significativi del programma di interventi per il Giubileo 2025 eseguiti da Anas: il Ponte dell'Industria, storico collegamento sul fiume Tevere, è stato completamente riqualificato e, con l’approvazione della Giunta Capitolina, ufficialmente intitolato a San Francesco d’Assisi su proposta del comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte del santo. mgg/azn