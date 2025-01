Giubileo, Gualtieri “Ragazzi Servizio Civile impegnati in accoglienza”

ROMA (ITALPRESS) - "Un'iniziativa molto bella che abbiamo fortemente voluto per impegnare e coinvolgere nell'accoglienza i pellegrini e per il supporto ai più fragili, in tante attività legate al Giubileo". Lo ha detto il sindaco di Roma e commissario di governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, a margine della presentazione del Servizio Civile Universale per il Giubileo della Speranza 2025. "I ragazzi del servizio civile universale parteciperanno, insieme a tanti enti del Terzo Settore, contribuendo con la loro energia" ha aggiunto " parteciperanno insieme a noi a tantissime attività per il Giubileo. (ITALPRESS) xc3/trl/gtr