Giubileo, Gualtieri “Rafforzato monitoraggio su sicurezza cantieri”

ROMA (ITALPRESS) - “È stata una riunione molto importante, perché dopo l'incidente del cavalcavia volevamo fare il punto sull'attuazione del nostro protocollo che è il più avanzato d'Italia nella tutela della sicurezza e della dignità del lavoro, dell'applicazione del contratto dell'edilizia e il no ai subappalti a cascata”, ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri al termine dell’incontro sulla sicurezza nei cantieri del Giubileo, alla luce del Protocollo di legalità. “Abbiamo deciso delle modalità per rafforzare l'attività di monitoraggio e verifica perché tutti devono rispettare quello che abbiamo deciso, ed è possibile come sta avvenendo nella stragrande maggioranza dei cantieri lavorare rapidamente ma mettendo al centro la sicurezza e la dignità del lavoro”. xl5/vbo/gt