Giubileo, chiusa la Porta Santa della Basilica di San Giovanni. Aurigemma: “Momento di spiritualità”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto l’onore di partecipare oggi alla celebrazione della chiusura della Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano, un momento di grande intensità spirituale e simbolica per la Chiesa e per l’intera comunità”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, al termine della cerimonia.

“La Basilica di San Giovanni, cattedrale di Roma e luogo centrale della storia religiosa e culturale della nostra città e della nostra Regione, rappresenta un punto di riferimento non solo per i fedeli, ma per tutti coloro che riconoscono nei valori della solidarietà, della pace e della speranza un patrimonio comune. La chiusura della Porta Santa conclude un percorso di riflessione e di rinnovamento interiore, che richiama ciascuno di noi alla responsabilità verso gli altri, in particolare verso i più fragili” aggiunge.

“Come istituzioni – conclude Aurigemma – abbiamo il dovere di raccogliere questo messaggio, promuovendo il dialogo, la coesione sociale e il rispetto reciproco. Il Lazio continuerà a essere una terra di accoglienza, di spiritualità e di cultura, in cui tradizione e futuro camminano insieme”

-Foto ufficio stampa Presidenza Consiglio Regionale Lazio-

