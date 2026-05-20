CHIAVARI (GENOVA) (ITALPRESS) – Jhonatan Narvaez cala il tris. Dopo i successi di Cosenza e Fermo, il campione nazionale ecuadoriano dell’Uae Team Emirates-XRG vince la volata a due contro lo spagnolo Enric Mas (Movistar Team) trionfando nell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Porcari (Paper District)-Chiavari di 195 chilometri. Terzo posto per l’azzurro Diego Ulissi (XDS Astana Team). La corsa odierna è stata segnata dalle tante fughe e da un ritmo elevato sin dalle prime pedalate. Tra le varie salite di giornata sono stati dieci i corridori che hanno preso il largo: oltre ai primi tre, anche Chris Harper (Pinarello Q36.5), Filippo Zana (Soudal Quick-Step), Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarchè), Jhonatan Narvaez (UAE), Warren Barguil (Picnic PostNL), Christian Scaroni (XDS Astana), Mattia Bais e Ludovico Crescioli (Polti VisitMalta) hanno dettato il ritmo in testa, con il gruppo dei big che ha lasciato spazio agli attaccanti. A 16 km dall’arrivo Mas ha accelerato, l’unico a tenere il ritmo è stato Narvaez, con Harper, Vlasov e Ulissi all’inseguimento e rimasti a circa 15″.

I due battistrada si sono giocati la vittoria allo sprint, conquistato di potenza dall’ecuadoriano. Non cambia nulla per quanto riguarda la maglia rosa, nonostante il gruppo dei migliori sia arrivato con 3’20” di ritardo: il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) mantiene il simbolo del primato con 27″ sul danese Jonas Vingegaard (Visma|Lease a Bike). Domani la dodicesima frazione, la Imperia-Novi Ligure di 175 chilometri, una tappa con due salite di terza categoria e un possibile arrivo in volata, anche se non vanno escluse le fughe da lontano.

“La parte più complicata è stata riprendere la fuga, ma i miei compagni mi hanno aiutato molto. Mi sentivo bene, in casa mi alleno a questa temperatura, è la migliore”, ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport Narvaez. “Oggi dovevo essere intelligente, non potevo dare cambi in salita a uno come Mas, gli ho dato tutti i cambi in discesa, ho dovuto correre così”, ha aggiunto il campione nazionale ecuadoriano.

ORDINE D’ARRIVO

1. Jhonatan Narvaez ECU (UAE Emirates-XRG) in 4h33’43”

2. Enric Mas ESP (Movistar Team) s.t.

3. Diego Ulissi ITA (XDS Astana Team) a 11″

4. Chris Harper AUS s.t.

5. Aleksandr Vlasov RUS s.t.

6. Christian Scaroni ITA a 1’13”

7. Ludovico Crescioli ITA a 1’15”

8. Simone Gualdi ITA a 2’17”

9. Warren Barguil FRA a 2’19”

10. Andrea Raccagni Noviero ITA s.t.

LE CLASSIFICHE

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSA)

1. Afonso Eulalio POR (Bahrain-Victorious) in 44h17’41”

2. Jonas Vingegaard DEN (Visma|Lease a Bike) a 27″

3. Thymen Arensman NED (Netcompany INEOS) a 1’57”

4. Felix Gall AUT a 2’24”

5. Ben O’Connor AUS a 2’48”

6. Jai Hindley AUS a 3’06”

7. Michael Storer AUS a 3’28”

8. Derek Gee CAN a 3’34”

9. Giulio Pellizzari ITA a 3’36”

10. Chris Harper AUS a 4’09”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1. Paul Magnier FRA (Soudal Quick-Step) 130 punti

2. Jhonatan Narvaez ECU (UAE Emirates-XRG) 111

3. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) 76

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA AZZURRA)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma|Lease a Bike) 111 punti

2. Diego Pablo Sevilla ESP (Polti VisitMalta) 60

3. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM) 48

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1. Afonso Eulalio POR (Bahrain-Victorious) in 44h17’41”

2. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull-Bora) a 3’36”

3. Markel Beloki ESP (EF Education) a 4’16”

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).