F1, Vasseur “Il Canada è sempre un appuntamento speciale, dobbiamo farci trovare pronti”

FERRARI” MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – “Quello in Canada è sempre un appuntamento speciale, con una grande atmosfera sia in città che in pista, e sappiamo quanto supporto abbia Ferrari lì, anche da parte dei tanti tifosi di origine italiana”. Così il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, in vista del fine settimana del Gp di Canada, valido per il Mondiale di Formula 1.

“Dal punto di vista sportivo, Montreal non è mai semplice – spiega Vasseur – Il tracciato è molto impegnativo per i freni, la trazione è fondamentale in uscita dalle curve lente e dalle chicane, e quest’anno il meteo e le basse temperature potrebbero aggiungere un ulteriore livello di complessità, soprattutto con il formato Sprint che ci offrirà poco tempo per prepararci. Dovremo essere pronti fin dalla prima sessione, concentrarci sull’esecuzione e sfruttare al massimo ogni opportunità nel corso del weekend”, conclude Vasseur.

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