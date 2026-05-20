Rimonta show di New York, Cleveland al tappeto: 1-0 nella finale di Eastern Conference

ROMA (ITALPRESS) – I New York Knicks conquistano gara-1 delle finali della Eastern Conference battendo i Cleveland Cavaliers 115-104 dopo una clamorosa rimonta da -22 al Madison Square Garden. Decisivo uno straordinario Jalen Brunson, autore di 38 punti e leader della riscossa newyorkese nel secondo tempo. Fondamentale anche il contributo di Mikal Bridges con 19 punti e Karl-Anthony Towns, che chiude con 13.

Cleveland aveva dominato per lunghi tratti della partita grazie ai 29 punti di Donovan Mitchell, miglior realizzatore dei Cavaliers. A supportarlo Evan Mobley con 15 punti e James Harden con 15, con solamente il 31% dal campo, ma il crollo offensivo nell’ultimo quarto ha permesso ai Knicks di completare all’overtime una delle rimonte più spettacolari di questi playoff.

Con questo successo New York si porta sull’1-0 nella serie. Appuntamento a gara-2 il 22 maggio alle 02.00.

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