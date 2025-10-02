Giro di vite contro i borseggiatori a Roma, 8 arresti

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nel corso di controlli nelle Capitale, hanno arrestato 8 persone, gravemente indiziate di borseggi ai danni di turisti e residenti, messi a segno sia nelle strade del centro che sui mezzi pubblici.

In particolare, i militari della Stazione Roma Macao hanno arrestato in flagranza, nei pressi della fermata “Repubblica” della linea A, una cittadina cilena di 26 anni, sorpresa dopo avere sfilato il portafoglio ad una turista tedesca. La refurtiva è stata restituita. Poco dopo in via delle Muratte i Carabinieri di Roma Trastevere, all’interno di un fast food, hanno arrestato un 27enne algerino sorpreso subito dopo avere asportato la borsa di un turista russo poggiata sulla sedia di fianco. Stessa sorte per tre cittadini romeni che, all’interno della metropolitana linea A, hanno tentato di rubare il portafoglio ad un turista. I tre uomini sono stati bloccati dai Carabinieri della Stazione Roma Madonna del riposo e arrestati. I Carabinieri della Stazione Roma Parioli hanno arrestato due cittadine italiane di 26 e 20 anni entrambe senza fissa dimora, già conosciute alle forze dell’ordine, nei pressi della fermata “Colosseo” della linea B, sorprese dai militari dopo avere sfilato il portafoglio ad una turista polacca. All’interno delle Stazione Termini è stato arrestato un 35enne somalo, sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Roma Scalo-Termini, mentre asportava il cellulare ad un cittadino italiano.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).