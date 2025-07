Girelli “Tanti telespettatori a seguirci un orgoglio”

ROMA (ITALPRESS) - "Non eravamo abituate a questo seguito, ma fa piacere che l'Italia si sia radunata con una pizza e una birra a guardarci, come succede sempre con i ragazzi e questo è un motivo di orgoglio. Abbiamo giocato in stadi da 30mila posti sempre pieni. Bisogna credere nei club perché possono offrire qualcosa di bello al movimento". Queste le parole di Cristiana Girelli, capitana della Nazionale di calcio femminile, a margine dell'incontro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella, con le azzurre al rientro dagli Europei. spf/glb/mca2