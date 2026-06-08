Giovedì a Caltanissetta la quarta edizione della Festa del calcio Siciliano

PALERMO (ITALPRESS) – Giovedì 11 giugno alle ore 16:00 sarà l’incantevole e suggestivo scenario del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta ad ospitare la quarta edizione della Festa del calcio Siciliano. L’appuntamento del Comitato Regionale Sicilia della Figc-Lnd, che celebra ogni anno i protagonisti e i momenti più belli della stagione sportiva 2025-26, sarà condotto dai giornalisti Nadia La Malfa e Roberto Gueli. Alla kermesse ideata dal presidente del CR Sicilia Sandro Morgana, sarà presente, come da tradizione, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. La Festa del calcio siciliano sarà preceduta, alle ore 10, dall’interessante convegno dal titolo “Alimentazione e dieta mediterranea nello sport”, che avrà luogo presso lo storico Palazzo Moncada, vera perla del barocco nisseno. Nel pomeriggio (con inizio alle ore 16) il momento di festa proseguirà all’insegna dell’intrattenimento e dello spettacolo.

Protagoniste come sempre saranno le società siciliane vincitrici dei campionati dall’Eccellenza alla Seconda categoria, fino a quelli giovanili, al calcio a 5, al calcio femminile e agli eSport della stagione 2025-26 che nell’occasione verranno premiate con la consegna della coppa. Verranno anche assegnati i premi speciali che fanno da corollario all’evento: il Premio “Filippo Lentini” al miglior calciatore; il Premio “Bino Abisso” al miglior allenatore; il Premio “Angelo Amendolia”, al miglior arbitro; il Premio “Gianfranco Provenzano” alla carriera; il Premio “Speciale Orazio Siino” e il Premio “Franco Zuccalà”, alla stampa sportiva.

– foto Ufficio Stampa Comitato Regionale Sicilia Figc-Lnd –

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