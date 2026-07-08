Giovanni Panico nominato nuovo Direttore di Assogomma

MILANO (ITALPRESS) – Giovanni Panico è stato nominato Direttore di Assogomma, con decorrenza dal 1° luglio 2026. “Tale avvicendamento – si legge in una nota – rappresenta un passo importante per l’Associazione che con questa nomina ha scelto di dare continuità e valorizzare una risorsa interna di lunga e consolidata esperienza, nell’intento di proseguire con coerenza il percorso di sviluppo delle attività associative”.

Panico, classe 1981, ha una esperienza di 15 anni all’interno della struttura con mansioni sempre crescenti soprattutto in ambito economico e nella gestione operativa e di indirizzo di molti fra i più importanti gruppi merceologici e di lavoro del comparto gomma.

“La fiducia che il Presidente, il Consiglio Generale e le aziende tutte mi hanno accordato mi riempie di orgoglio e di responsabilità – ha detto -. Farò del mio meglio per mantenere alti i livelli di efficienza, di rappresentanza e i servizi alle imprese. Confido nel team che abbiamo costruito in questi anni per raggiungere gli obiettivi”.

Assogomma, si legge infine, “rivolge un sentito ringraziamento a Fabio Bertolotti che in 43 anni di attività associativa, di cui oltre 20 alla guida della struttura come Direttore, ha legato il proprio nome alla storia dell’Associazione”.

– Foto ufficio stampa Assogomma –

(ITALPRESS).