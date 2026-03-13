Giovanni Franzoni secondo nella discesa di Courchevel, vince Kriechmayr. Coppa del mondo a Odermatt

COURCHEVEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Giovanni Franzoni chiude secondo nella discesa di Courchevel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Il quasi 25enne bresciano delle Fiamme Gialle, argento olimpico in carica, si ferma a soli nove centesimi da Vincent Kriechmayr (1’47″26), che riporta l’Austria alla vittoria in discesa in Coppa del Mondo dopo 23 gare. Completa il podio lo svizzero Marco Odermatt (+0″31). Out Florian Schieder, mentre terminano fuori dalla top ten Benjamin Jacques Alliod e Dominik Paris, rispettivamente 14esimo e 15esimo a 1″56 e 1″58. Più indietro Mattia Casse (18esimo a 1″83) e Christof Innerhofer (20esimo a 1″92). Guglielmo Bosca è 26esimo a 2″26.

E con il terzo posto nella discesa di Courchevel, Marco Odermatt vince artimeticamente la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. È la quinta sfera di cristallo, per di più consecutiva, in carriera per il 28enne svizzero, che chiude i giochi con sei gare d’anticipo grazie ai 632 punti di vantaggio sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. In seguito all’uscita di Franjo Von Allmen, Odermatt si prende anche la Coppetta di discesa per il terzo anno consecutivo e la decima Coppa di specialità in carriera.

