Giovani e competenze finanziarie, la strada è ancora in salita

MILANO (ITALPRESS) - "Molti ragazzi in tutto il mondo, e anche in Italia, non raggiungono un livello sufficiente di competenze finanziarie". A dirlo Carmine Di Noia, Direttore Affari Finanziari e dell’Impresa dell’OCSE, ospite di Focus ESG, format tv dell'Italpress. fsc/gsl