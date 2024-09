Giovani, Celestini Campanari (AIG) “Ansia e stress problemi maggiori”

ROMA (ITALPRESS) - "L’AIG sta lavorando in sinergia con il Governo e il ministro Abodi per dare massima priorità e rilevanza alle necessità dei giovani italiani, in modo sempre più completo e trasversale. In questi mesi abbiamo organizzato attività ed eventi coinvolgendo giovani di tutta Italia, dalle grandi città alle aree più periferiche, anche per trasmettere loro le tante opportunità che ci sono, come avvenuto ad esempio con i ragazzi di Caivano e Lampedusa: vogliamo che tutti siano coinvolti e possano vivere le stesse esperienze, ed allontanare la sensazione di vivere in un ghetto e in solitudine, che molti giovani avvertono". Lo ha detto Federica Celestini Campanari, Commissario Straordinario dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, intervistata da The Watcher Post. "I giovani italiani non sono bamboccioni ma pieni di talento e voglia di fare - ha proseguito Celestini Campanari -. Dai dati di una ricerca dell’Agenzia non ancora pubblicata è emerso, però, che i giovani italiani vivono forti forme di ansia derivanti dalla scuola, dalla famiglia e dall’ingresso nel mondo del lavoro. Adulti e istituzioni devono lavorare per infondere coraggio e fiducia verso il futuro". fsc/gtr (Fonte video: Utopia Studios)