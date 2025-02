Giorno Ricordo, Zaia “Una tragedia che non deve più accadere”

VENEZIA (ITALPRESS) - “E’ una tragedia autentica, oltre 5 mila morti, 350 mila profughi e tutta che hanno fatto le forze titine, le foibe e tutto quello che è accaduto. Penso che sia la storia di una tragedia che non deve mai più accadere, ma è la storia anche di un popolo, di un esodo, di una diaspora. Un popolo che ha perso le case, gli affetti, anche l’identità, nonostante ancora oggi si parli Veneto in alcune città dell’Istria". Lo ha detto il Presidente del Veneto Luca Zaia che poi si è complimentato per la doppia candidatura di Gorizia e Nova Gorica come capitale europea della cultura: "è un segnale preciso, non solo una candidatura”. xa7/tvi/mrv