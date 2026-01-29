Giorno della Memoria, Cavedagna “Strumentalizzato per criticare Israele”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Come ogni anno, al Parlamento europeo si ricorda il dramma dell'Olocausto, un momento che ci deve vedere tutti vicini. Importante non solo ricordare, ma anche fare in modo che questo non accada mai più". Lo ha dichiarato l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Stefano Cavedagna durante un'intervista al Parlamento europeo di Bruxelles, in occasione della mini sessione plenaria dedicata al Giorno della memoria. L'eurodeputato ha inoltre rivolto una critica a chi ha voluto creare un collegamento tra memoria dell'Olocausto e l'attuale situazione umanitaria in Palestina. "Dispiace, purtroppo, che in alcuni casi c'è chi strumentalizza questi momenti, come è capitato in alcune piazze, per fare l'opposizione a Israele. Non è questo il modo giusto di portare avanti le proprie idee, quando si rischia di infangare, come purtroppo fa una certa parte politica, una memoria che deve invece essere condivisa da parte di tutti", ha concluso Cavedagna. xf4/pc/mca3