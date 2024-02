VENEZIA (ITALPRESS) – Dopo la cerimonia ufficiale di commemorazione del Giorno del Ricordo, svoltasi lo scorso 9 febbraio nel Piazzale Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe, a Marghera, questa mattina, al Teatro del Parco Albanese, si è tenuta la ormai tradizionale Cerimonia cittadina dedicata agli studenti del territorio. La celebrazione si è aperta con i saluti istituzionali della presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, di Alessandro Cuk, presidente ANVGD Comitato di Venezia, e di Daniele Bain vicepresidente Consulta Provinciale di Venezia degli Studenti. Presenti in sala, tra gli altri, anche il presidente della seconda commissione consiliare Francesco Zingarlini e alcuni consiglieri di municipalità. Protagonisti della mattinata, invece, gli studenti degli istituti Caio Giulio Cesare e Pacinotti di Mestre.

“Quella di oggi è un’iniziativa alla quale teniamo particolarmente in quanto rivolta a voi giovani”, le parole della presidente Damiano. “Un’iniziativa che si inserisce nel più ampio calendario di appuntamenti organizzati in occasione del Giorno del Ricordo, in quello che è diventato un vero e proprio percorso che accompagna tutto il mese di febbraio. È un percorso di ricucitura di un dramma che per troppo tempo è stato messo in disparte. È importante per noi coinvolgere sempre più i giovani perché sarete voi a raccogliere il testimone di questa storia, e perché è a voi che dobbiamo trasmettere i valori della democrazia, della libertà e della pace. In questo preciso momento storico, è sicuramente importante e necessario trovare occasioni di riflessione e confronto con voi studenti”.

“Il rapporto con il mondo della scuola è per noi molto importante – ha aggiunto Cuk – due anni fa la Consulta Provinciale degli Studenti ha contattato la nostra associazione e da allora abbiamo iniziato a collaborare percorrendo insieme questo sentiero del Ricordo. Il calendario di eventi proposto quest’anno è molto vario e permette di affrontare questo importante tema sia dal punto di vista storico e culturale, ma anche artistico, cercando quindi di arrivare a più persone possibili attraverso i mezzi più disparati: dalle proiezioni cinematografiche, alle presentazioni di libri e rappresentazioni teatrali”.

A seguire, lo spettacolo teatrale “Mili Muoi – l’esodo dei miei”, scritto ed interpretato da Carlo Colombo, pianista autore e cantante trevigiano figlio di profughi Giuliano Dalmati, che ha deciso di affrontare il tema dell’esodo partendo dalle esperienze dirette della propria famiglia. Il programma di appuntamenti per il Giorno del Ricordo è stato realizzato dalla Presidenza del Consiglio comunale di Venezia e dall’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Venezia, in collaborazione con il Coordinamento cittadino di enti e associazioni per il Giorno del Ricordo.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).