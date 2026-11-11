Giornata Nazionale degli Abiti Storici, Mazzi “Celebriamo l’identità dell’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Sta partendo un viaggio bellissimo. Con oltre 100 iniziative in tutta Italia, celebreremo la Giornata Nazionale degli Abiti Storici, istituita dal ministero del Turismo. Parliamo della nostra identità: l’abito storico è memoria e bellezza, un filo che lega generazioni, mestieri, piazze, borghi, palazzi. In questo talento artigiano affondano le origini della straordinaria impresa dei grandi stilisti italiani che hanno saputo conquistare il mondo. Ogni abito racconta una storia e un tempo. E le rievocazioni ci fanno scoprire chi siamo e da dove arriviamo. E fanno vivere i territori”. Così il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi. “Questo è turismo autentico, si muove fuori dai periodi canonici, porta visitatori, fa lavorare sarti, musei, ristoratori e strutture ricettive. Ai volontari, alle associazioni, ai Comuni, alle scuole, alle Pro Loco e a chi indosserà con orgoglio un pezzo della nostra storia dico grazie. Grazie per l’impegno e buon lavoro a tutti”, aggiunge.

Oltre 110 iniziative in tutta Italia, da Nord a Sud, dalle Alpi alla Sicilia, unite per la prima volta in un unico racconto nazionale. La seconda edizione della Giornata nazionale degli abiti storici accende così i riflettori su un patrimonio diffuso, capace di unire memoria, creatività artigiana, partecipazione delle comunità e promozione turistica. Le iniziative in programma accompagneranno il pubblico alla scoperta di costumi, tradizioni e manifestazioni che raccontano la storia e l’identità dei territori italiani. Secondo il censimento nazionale promosso dal ministero della Cultura, in Italia sono presenti 1.294 rievocazioni storiche. Cortei, palii, giostre cavalleresche, rappresentazioni medievali e rinascimentali, feste religiose e tradizioni popolari costituiscono un patrimonio che coinvolge città, borghi e aree interne, offrendo occasioni di visita anche al di fuori dei periodi di maggiore affluenza.

“Sono molte le Pro Loco che hanno aderito alla Giornata Nazionale degli Abiti Storici organizzando sfilate, esposizioni, eventi e laboratori. Riunire in un unico calendario le iniziative di tutta Italia dà visibilità anche ai borghi più piccoli e al lavoro di chi ne custodisce le tradizioni. Ogni abito racconta la storia di una comunità, le occasioni in cui si indossava e il saper fare di chi, nelle famiglie e nelle botteghe, ha tramandato le tecniche del cucito, del ricamo e della tessitura. Senza il lavoro quotidiano delle Pro Loco e dei tanti volontari, molte di queste tradizioni rischierebbero di scomparire. Un plauso va al ministero del Turismo e al ministro Gianmarco Mazzi per sostenere questa giornata che sottolinea l’importanza di custodire questo grande patrimonio, raccontarlo e farlo conoscere a un pubblico sempre più ampio”, dichiara Antonino La Spina, presidente nazionale dell’Unpli.

– foto IPA Agency –

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