ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la collaborazione tra Comuni e Pro Loco per valorizzare il patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico e promuovere uno sviluppo turistico sostenibile. È l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto da Anci e Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – Unpli, firmato dai presidenti Gaetano Manfredi e Antonino La Spina.

“I piccoli Comuni e le aree interne rappresentano il cuore del nostro Paese e la custodia della sua identità. Con questo accordo rafforziamo la sinergia tra le amministrazioni locali e la straordinaria rete delle Pro Loco per valorizzare il nostro patrimonio di tradizioni, botteghe storiche e piccoli musei. Attraverso la coprogrammazione e il contributo dei volontari promuoviamo un turismo sostenibile e partecipato, capace di generare opportunità concrete e ridare futuro alle nostre comunità, specialmente nei piccoli Comuni e nelle aree interne”, dichiara il presidente Anci Gaetano Manfredi.

Sul piano operativo, il Protocollo valorizza anche gli strumenti di coprogettazione previsti dalla Riforma del Terzo Settore. Anci promuoverà il ruolo delle Pro Loco affiliate a Unpli nelle politiche turistiche e nelle attività di interesse pubblico e favorirà, nel rispetto della normativa e dell’autonomia degli enti, l’utilizzo dei beni comunali per attività coerenti con le finalità dell’intesa.

“Le Pro Loco da sempre animano i piccoli centri e collaborano con i Comuni nelle attività di animazione territoriale. È anche così che le Pro Loco contribuiscono a contrastare lo spopolamento. Il rinnovo di questo protocollo d’intesa rafforza la collaborazione già avviata con il Censimento del Patrimonio Culturale Immateriale italiano. Ora vogliamo dare continuità a quel lavoro, continuando a promuovere progetti condivisi tra Comuni e Pro Loco, nell’ottica di rafforzare il ruolo delle Pro Loco come interlocutori privilegiati delle amministrazioni comunali oltre ad attivare nuove forme di collaborazione per la gestione e la fruizione di beni pubblici e piccoli musei, a beneficio delle comunità locali e dei visitatori”, dichiara Antonino La Spina, presidente Unpli.

L’intesa prevede inoltre tavoli territoriali di confronto tra associazioni e amministrazioni e specifici momenti formativi. Anci e Unpli daranno continuità all’esperienza maturata sul patrimonio culturale immateriale, promuovendo i principi della Convenzione Unesco del 2003 e rafforzando la collaborazione tra le rispettive articolazioni territoriali. Il protocollo ha durata triennale e prevede l’istituzione di un Comitato paritetico nazionale, composto da tre rappresentanti Anci e tre rappresentanti Unpli.

– Foto ufficio stampa Unpli –

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