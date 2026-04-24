Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi

PARMA (ITALPRESS) – La Corte di assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e tre mesi per l’omicidio dei due neonati partoriti e seppelliti poi in giardino tra il 12 maggio del 2023 e il 7 agosto dell’anno successivo, al termine di due gravidanze segrete. La sentenza è arrivata dopo poco più di tre ore di camera di consiglio. La 22enne di Traversetolo è stata assolta per l’omicidio del primo neonato per insufficienza di prove, visto che non è stata accertata la causa della morte. Nell’udienza del 13 marzo, la Procura aveva chiesto una condanna a 26 anni.

– foto di repertorio IPA Agency –

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