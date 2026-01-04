Giornata Mondiale del Braille, Valditara “Impegnati a costruire una scuola sempre più inclusiva”

ROMA (ITALPRESS) – “La Giornata Mondiale del Braille richiama il valore di uno strumento che ha reso effettivo il diritto allo studio per studenti non vedenti o ipovedenti, consentendo l’accesso all’istruzione e alla conoscenza. Siamo impegnati quotidianamente a costruire una scuola sempre più inclusiva, attraverso investimenti sul sostegno, sulla formazione dei docenti e sull’impiego delle nuove tecnologie, per valorizzare i talenti di tutte le studentesse e di tutti gli studenti”. Così su Instagram il Ministro Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)