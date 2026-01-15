Giornata della Memoria, l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid presenta il film “Perlasca – Un eroe italiano”

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – In occasione della Giornata della Memoria 2026, che celebra l’81º anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz – Birkenau (27 gennaio 1945), l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, alla presenza di S.E. l’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, propone un evento speciale dedicato alla memoria e alla riflessione sul coraggio civile. L’appuntamento è fissato per mercoledì 27 gennaio, con ingresso del pubblico alle 19:30, e prevede la proiezione di un estratto del film italiano “Perlasca – Un eroe italiano”, diretto da Alberto Negrin, con sottotitoli in spagnolo. L’evento si terrà presso la sede dell’Istituto, Calle Mayor 86, Madrid. Il film racconta la straordinaria vicenda di Giorgio Perlasca, cittadino italiano che, tra dicembre 1944 e gennaio 1945, durante la persecuzione nazista contro la popolazione ebraica di Budapest, salvò migliaia di vite grazie al suo coraggio e alla collaborazione con l’ambasciatore spagnolo Ángel Sanz Briz.

La storia di Perlasca intreccia i destini di Italia, Spagna e Ungheria e rappresenta un esempio emblematico di responsabilità civile, coraggio e umanità. Per il suo straordinario impegno, Perlasca è stato onorato da quattro nazioni: Ungheria, Spagna, Italia e Israele. All’evento, curato da Rav Pierpaolo Pinhas Punturello, prenderà parte anche Eva Leitman- Bohrer Benatar, sopravvissuta agli eventi di Budapest nel 1944, nata a giugno di quell’anno. L’Istituto Italiano di Cultura di Madrid invita cittadini e studenti a partecipare a questo evento, per ricordare come, anche nei momenti più oscuri della storia, il coraggio di un singolo possa fare la differenza e salvare vite umane.

– foto ufficio stampa Istituto Italiano di Cultura di Madrid –

(ITALPRESS).