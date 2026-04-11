Giornata del Mare, Musumeci: “Per noi italiani è identità, storia e futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi l’Italia celebra la Giornata del mare, un’occasione per promuovere un approccio nuovo alla cultura di questo straordinario elemento della natura. Il mare per noi italiani è identità, storia, ma soprattutto futuro”. Lo scrive su Facebook il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci.
-Foto IPA Agency-
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