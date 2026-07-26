India, grazie al nuovo treno a idrogeno risparmiati 3.200 litri di diesel

IPA24590164 - Empty platforms and railway tracks as no local trains or intra state trains are allowed at a Railway Junction following the 15 day lockdown in Kolkata..People desert the streets as West Bengal government declares a 15 day lockdown starting today to curb the rising cases and deaths of COVID19 infections. (Photo by Sumit Sanyal / SOPA Images/Sipa USA)

NEW DELHI (INDIA) (ITALPRESS) – Ha già percorso oltre 1.200 chilometri il primo treno indiano alimentato a idrogeno, entrato in servizio il 17 luglio sulla tratta tra Jind e Sonipat, nell’area di Delhi. Secondo il ministero delle Ferrovie, il convoglio ha consentito finora di evitare il consumo di più di 3.200 litri di diesel. L’elettricità necessaria alla propulsione viene prodotta a bordo attraverso una reazione chimica tra idrogeno e ossigeno. Il processo genera vapore acqueo come sottoprodotto, senza fumo né emissioni di carbonio allo scarico.

Il treno, progettato e realizzato in India, è composto da dieci carrozze e dispone di due unità motrici a celle a combustibile, per una potenza complessiva di 2.400 kilowatt. Il sistema è sostenuto da batterie al litio-ferro-fosfato e da serbatoi per l’idrogeno. A Jind è stata inoltre realizzata la prima struttura ferroviaria indiana dedicata allo stoccaggio dell’idrogeno, con una capacità complessiva di circa 3 mila chilogrammi. Dopo l’avvio del servizio tra Jind e Sonipat, sono previste prove anche sulla tratta verso Delhi.

– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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