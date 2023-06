Giornata degli Oceani, torna in mare la piccola tartaruga Gui

Salvata e soccorsa, torna in mare la piccola "Gui", l'esemplare di tartaruga marina della specie Caretta Caretta trovata in difficoltà sulla spiaggia di Montalto di Castro lo scorso 12 marzo. Per prendersene cura era stata attivata la rete regionale per il recupero e la salvaguardia delle Tartarughe marine “Tartalazio”, della quale fa parte anche il Centro di primo soccorso della Fondazione Zoomarine. sat/mrv