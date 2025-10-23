Giorgio Marrapodi nominato Rappresentante Permanente d’Italia all’Onu

ROMA (ITALPRESS) – Con una carriera diplomatica consolidata e oltre 35 anni di servizio, Giorgio Marrapodi è stato designato Rappresentante Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, raccogliendo il testimone da Maurizio Massari.

La nomina, ufficializzata dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine del Consiglio dei Ministri di fine agosto, rappresenta un tassello fondamentale nella riforma della Farnesina che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. La nuova missione rappresenta un ritorno per Marrapodi, che aveva già operato presso la Rappresentanza Permanente d’Italia all’ONU dal 1994 al 1998, periodo in cui ha rappresentato l’Italia in organi strategici come il Comitato Esecutivo dell’UNICEF e il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, oltre al Comitato sanzioni del Consiglio di Sicurezza. Quella esperienza, riconosciuta come cruciale dallo stesso Marrapodi, rafforza oggi la sua autorevolezza nel panorama multilaterale.

Nato a Martone, nella Locride, e laureato in giurisprudenza a Firenze, Giorgio Marrapodi ha ricoperto incarichi di rilievo in numerose sedi diplomatiche. È stato Ambasciatore in Austria, Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e ha rappresentato l’Italia nella causa Germania c. Italia alla Corte Internazionale di Giustizia. Tra i suoi ruoli anche quello di Capo del Servizio per gli Affari Giuridici del Ministero degli Esteri, Vice Capo Missione in Spagna, Consigliere alla Rappresentanza presso l’Unione Europea a Bruxelles e Portavoce diplomatico.

Più recentemente, ha operato come Ambasciatore d’Italia in Turchia dal gennaio 2022, consolidando relazioni in un contesto geopolitico di grande complessità. Una figura strategica per i prossimi impegni dell’Italia all’ONU La nomina di Marrapodi si inserisce in un momento cruciale per la politica estera italiana, che punta a rafforzare la propria influenza nel sistema multilaterale, contribuendo attivamente ai processi di riforma dell’ONU, alla promozione dei diritti umani, della pace e della cooperazione internazionale. L’esperienza giuridica, la conoscenza delle dinamiche istituzionali e la sensibilità verso i grandi temi globali fanno di Marrapodi un profilo ideale per rappresentare l’Italia nel consesso delle Nazioni Unite.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).