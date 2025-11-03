Giorgio Chiellini eletto consigliere della Figc in quota Lega Serie A

LISSONE (ITALPRESS) – Giorgio Chiellini è stato eletto consigliere della Figc nel corso dell’Assemblea della Lega di serie A in corso di svolgimento a Lissone.

L’attuale dirigente della Juventus prenderà il posto di Francesco Calvo, ex Cfo bianconero e completerà il quadro insieme a Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, Stefano Campoccia, dirigente dell’Udinese, e Ezio Simonelli, attuale presidente della Lega. Chiellini è stato eletto con 12 voti, 3 per Giovanni Carnevali, 2 Saverio Sticchi Damiani, 3 schede sono invece risultate nulle.

– foto IPA Agency –

