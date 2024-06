MILANO (ITALPRESS) – Dopo la One Night Only a New York del 2013, Giorgio Armani torna a New York con un evento che celebra l’apertura del nuovo building in Madison Avenue, interamente riprogettato per includere unità residenziali, l’Armani/Ristorante e le nuove boutique Giorgio Armani e Armani/Casa. “Un progetto importante che conferma lo stretto rapporto dello stilista con la città”, si legge in una nota.

L’evento, che si terrà il 17 ottobre, prevede una sfilata seguita da un after party.

“Sono felice di tornare a New York per celebrare un progetto molto importante. La mia presenza in questa città è sempre stata significativa e ha segnato momenti fondamentali della mia carriera. L’apertura di Madison Avenue è un traguardo personale importante perchè concretizza la mia visione dello stile nella città che forse per prima l’ha davvero accolta”, ha dichiarato Giorgio Armani.

– Foto ufficio stampa Giorgio Armani –

(ITALPRESS).