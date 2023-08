MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Esordio regale, nella notte italiana, per Camila Giorgi nel main draw dell'”Omnium Banque Nationale Open”, torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si sta disputando sul cemento di Montreal (ad anni alterni con Toronto), in Canada. La 31enne di Macerata, n.51 WTA, passata attraverso le qualificazioni (ma che proprio su questi campi due anni fa ha conquistato il suo trofeo più prestigioso battendo in finale la ceca Karolina Pliskova), ha sconfitto all’esordio nel tabellone principale per 6-3 6-2, in poco più di un’ora e mezza di partita, la canadese Bianca Andreescu, n.41 del ranking, vincitrice del “1000” canadese (ma a Toronto) nel suo anno da favola, il 2019. “E’ bellissimo giocare qui – ha detto l’azzurra guadagnandosi un applauso supplementare – la superficie è veloce e perfetta per il mio tennis. Sono davvero molto soddisfatta”. Al secondo turno Giorgi dovrà vedersela con la ceca Petra Kvitova, n.9 del ranking e 7 del seeding. Primi ottavi nella categoria di tornei seconda solo agli Slam per Jasmine Paolini, approdata tra le migliori 16 senza far fatica. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.49 del ranking, che all’esordio aveva eliminato in due set la croata Vekic, ha infatti beneficiato del forfait della statunitense Madison Keys, n.15 del ranking e 13 del seeding, finalista nel 2016. La 28enne di Rock Island, Illinois, che avrebbe dovuto affrontare la giocatrice toscana nella giornata di mercoledì, è stata costretta al ritiro per un problema all’anca. Agli ottavi anche la statunitense Sloane Stephens grazie al ritiro della bielorussa Victoria Azarenka, testa di serie numero 16.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]