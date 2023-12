Giorgetti “Nuovo Patto Stabilità un compromesso, effetti da valutare”

ROMA (ITALPRESS) - "Nella valutazione obiettiva e onesta dobbiamo considerare cosa sarebbe entrato in vigore senza un accordo: il vecchio Patto di Stabilità e Crescita. Da questo punto di vista abbiamo fatto un passo avanti, anche se rispetto alla proposta della Commissione c'è stato un passo indietro. Sono state introdotte tantissime clausole, per le richieste di tanti Paesi. È un compromesso. La valutazione sul nuovo Patto la faremo tra qualche anno". Lo dice il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, in audizione in Commissione Bilancio della Camera. "Abbiamo creato un sistema di regole complicato, complesso e mobile. Rischia di essere pro-ciclico", aggiunge. (Fonte video: Camera dei deputati)