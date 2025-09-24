ROMA (ITALPRESS) – “Non vado in giro col trofeo dello Spread a 80 punti, ma invito tutti quanti a ragionare: se fosse rimasto a 250 quanto avremmo speso in interessi in più sul bilancio e quindi quanto minore spazio sarebbe stato disponibile a favore di famiglie e imprese? Questo risultato non è a beneficio del governo, ma di tutti gli italiani”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in Aula al Senato.

“Il Fondo Monetario Internazionale vive in una situazione di confort, non si misura col popolo e si può permettere di impartire ricette che storicamente non è che abbiano sempre funzionato. È comunque un utile stimolo, anche perché è bello in qualche modo, nella realtà, superare in termini di crescita le previsioni sempre ultraprudenti del Fondo Monetario stesso”, ha aggiunto.

“Per i salari, per quanto riguarda il pubblico impiego, abbiamo recuperato contratti che erano fermi e stiamo rinegoziando i contratti per stare al passo. L’invito che mi sento di fare è che le parti datoriali private facciano la loro parte e riconoscano ai lavoratori aumenti stipendiali”, ha spiegato.

E sull’automotive: “Qualche mea culpa l’Europa stessa deve cominciare a farsela, anzi, adesso ha cominciato a farsela, forse tardivamente: basti pensare al processo della transizione green collegato al settore automotive, che è stato un disastro e ha affossato l’economia europea”.

“Ritengo che le istituzioni europee, cominciando dalla Banca Centrale Europea, debbano porsi il problema di come affrontare una rivoluzione epocale per quanto riguarda il fenomeno delle criptovalute e delle stablecoin”, ha concluso sulla BCE.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).