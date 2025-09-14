Salvini “Rivedere le regole Isee”. Giorgetti “Nessuna manovra correttiva, aiuteremo famiglie e lavoratori”

ROMA (ITALPRESS) – “Non ci sarà una manovra correttiva”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, in video collegamento alla festa dell’Udc “Anzi, quello che ovviamente ci sentiamo in dovere di fare – ha proseguito -, è di andare incontro alle famiglie e ai lavoratori tenendo conto che è nostro dovere restituire la capacità di affrontare, soprattutto alle famiglie numerose e quelle con figli, le spese che inevitabilmente sono legate al mantenimento del nucleo familiare”, ha aggiunto.

“Ne parlavo ieri con il ministro Giorgetti, penso, ed è un tema che abbiamo portato come Lega nel dibattito politico e adesso c’è un confronto in maggioranza, che credo sia giusto rivedere le regole del reddito Isee perché tutti i bonus vanno troppo spesso sempre agli stessi”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in videocollegamento alla festa dell’Udc. “Non è possibile che possedere una prima casa, comprata dopo anni di sacrifici, ti tolga dalla possibilità di avere un contributo pubblico”, ha aggiunto.

“La riforma della giustizia è fondamentale perché anche i giudici se sbagliano devono pagare come tutti gli altri lavoratori”, ha concluso Salvini.

-Foto IPA Agency-

