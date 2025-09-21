Giorgetti “I nostri obiettivi sono ridurre le tasse e la pace fiscale”

PONTIDA (BERGAMO) (ITALPRESS) – “L’obiettivo nostro è quello di ridurre il carico fiscale e quello di arrivare anche alla pace con i contribuenti. Non ce lo dimentichiamo, non dimentichiamo gli impegni e le promesse che abbiamo fatto qui su questo prato”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dal palco del raduno della Lega, a Pontida.

“Ogni euro che spendiamo è un euro che deve essere chiesto in termini di tasse ai nostri cittadini. E quindi la responsabilità ci impone di essere molto rigorosi su come si spendono i soldi. E il successo di questo Governo è perchè ha messo fine a sprechi e sperperi”, ha aggiunto.

“Il nostro essere continua nel tempo. Pontida ci insegna però che si può continuare se abbiamo presente i valori che ci sono stati insegnati su questo prato, e può sopravvivere solo se abbiamo un capo nazionale, un capo regionale, un capo comunale. E ci vuole rispetto, rispetto per la gerarchia. Altrimenti finiremo come tutti gli altri”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).