ROMA (ITALPRESS) – Sul debito pubblico “credo che serva responsabilità, decidendo di fare debito solo per quegli investimenti che realmente facciano crescere il Paese. Non è giusto, come accaduto in passato, che gli italiani di oggi lascino a chi verrà l’onere della restituzione. Bisogna fare cose giuste, senza sprechi, con investimenti che creino condizioni di vita migliori e rendano il Paese più attrattivo. Ci orienteremo in questo senso per il prossimo bilancio la cui sessione inizia a settembre”. Così Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, in videcollegamento questa mattina al Giffoni Film Festival. “Pagare le tasse è un dovere – ha spiegato – Avere tasse eque è un fatto di giustizia. Il compito di chi governa è definire un sistema fiscale non vessatorio. Questa è l’ambizione che stiamo cercando di mettere in campo con la legge delega attualmente in Parlamento che dovrebbe riscrivere il nostro sistema fiscale. Perchè si pagano? Per far sì che ci possano essere servizi di qualità e su questo è necessario un grande sforzo in termini di recupero di efficienza e di riduzione degli sprechi. Compito della politica è quello di determinare un sostanziale equilibrio tra pressione fiscale e qualità dei servizi erogati”.

