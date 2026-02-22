Cala il sipario sui Giochi Olimpici di Milano-Cortina, Meloni “Ci hanno regalato emozioni indimenticabili”

The Italian Prime Minister Giorgia Meloni with Giovanni Malaga and Andrea Abodi, Italian Mininster of Sports at the end of the Olympic Winter Games Milano-Cortina 2026, Short Track Speed Skating Women's 3000m Relay Finals on February 18, 2026 at Milano Ice Skating Arena in Milan, Italy

ROMA (ITALPRESS) – Le Olimpiadi ci hanno regalato emozioni indimenticabili e un orgoglio che accompagnerà l’Italia ancora a lungo”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione della fine dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. “Grazie ai nostri atleti, che con talento, sacrificio e spirito di squadra hanno fatto risuonare il nome dell’Italia nel mondo con risultati straordinari – sottolinea la premier – Un ringraziamento sincero va a tutte le donne e gli uomini impegnati nell’organizzazione dei Giochi, ai volontari e a quanti, nelle Forze dell’ordine, nel soccorso sanitario e nei servizi pubblici, hanno lavorato con dedizione per garantire sicurezza, efficienza e offrire al mondo un’immagine di bellezza e competenza che ha dato lustro all’intera Nazione. Ora lo sguardo è già rivolto ai prossimi protagonisti: saremo al fianco dei nostri atleti paralimpici – conclude Meloni – pronti a tifare ancora Italia”.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

