Cala il sipario sui Giochi Olimpici di Milano-Cortina, Meloni “Ci hanno regalato emozioni indimenticabili”

ROMA (ITALPRESS) – “Le Olimpiadi ci hanno regalato emozioni indimenticabili e un orgoglio che accompagnerà l’Italia ancora a lungo”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione della fine dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. “Grazie ai nostri atleti, che con talento, sacrificio e spirito di squadra hanno fatto risuonare il nome dell’Italia nel mondo con risultati straordinari – sottolinea la premier – Un ringraziamento sincero va a tutte le donne e gli uomini impegnati nell’organizzazione dei Giochi, ai volontari e a quanti, nelle Forze dell’ordine, nel soccorso sanitario e nei servizi pubblici, hanno lavorato con dedizione per garantire sicurezza, efficienza e offrire al mondo un’immagine di bellezza e competenza che ha dato lustro all’intera Nazione. Ora lo sguardo è già rivolto ai prossimi protagonisti: saremo al fianco dei nostri atleti paralimpici – conclude Meloni – pronti a tifare ancora Italia”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).