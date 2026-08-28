Giochi Mediterraneo, Giammattei “Per noi calciatori è tutta esperienza”

TARANTO (ITALPRESS) - "Abbiamo iniziato bene, poi nel corso della partita la stanchezza è venuta fuori. Per noi, comunque, è tutta esperienza". Lo ha dichiarato Gioiele Giammattei dopo la sconfitta dell'Italia contro la Tunisia nella semifinale del torneo di calcio dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il calciatore azzurro ha sottolineato il valore del percorso vissuto con la Nazionale in una manifestazione internazionale, guardando già ai prossimi impegni della stagione. "Adesso inizierà per noi una stagione difficile. Io mi metto sempre a disposizione della squadra e dello staff, cercando di dare il massimo in ogni situazione". Giammattei ha infine evidenziato il valore del gruppo azzurro e il contributo di tutti i compagni. "Ogni merito è di tutti", ha concluso. xt8/gm/gsl