Giochi Mediterraneo, Irma Testa “Un oro che vale tantissimo”

TARANTO (ITALPRESS) - "È un successo molto importante, non solo per me, ma per tutto il mio staff e per tutte le persone che in questi mesi hanno creduto di nuovo in me. Non era semplice, non era facile credere in me. Lo hanno fatto nonostante tutto e tutti". Così Irma Testa commenta la medaglia d'oro conquistata ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. "È stato un percorso veramente bello. Sono stati dei mesi molto intensi, molto delicati. Abbiamo sofferto tanto nella prima fase dell'anno e adesso stiamo raccogliendo i frutti di tutto il lavoro", aggiunge la pugile azzurra. "Quanto conta per me questo risultato ai Giochi del Mediterraneo? Conta tanto, quanto i miei grandi risultati, perché questo è il primo risultato dopo il mio rientro. Sono stata ferma due anni, mi ero dedicata completamente all'insegnamento, insegnavo. Avevo completamente appeso i guantoni", racconta Testa. "Ritornare e farlo con una medaglia d'oro a un evento importante è il segno che posso ancora raggiungere grandi risultati", sottolinea la portabandiera dell'Italia Team. Infine, Testa racconta le emozioni legate al ruolo di portabandiera: "Non lo nego: in questi giorni pensavo, "Mamma, che figura se la portabandiera esce fuori e non prende la medaglia". Pensavo a queste cose. Pensavo: "Se non prendo la medaglia", oppure pensavo al bronzo: "Che figura, sono la portabandiera". Invece no, ce l'ho fatta. Sarebbe andata bene perché nessuno mi avrebbe puntato il dito, però portare una medaglia d'oro è un bel ringraziamento, secondo me, a un'Italia che ha creduto in me" conclude Testa. xt8/gm/azn