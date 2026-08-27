Giochi Mediterraneo, Guidi Rontani “Felice per il mio oro, non ho parole”

TARANTO (ITALPRESS) - "Sono contentissimo che il mio oro, non ho parole". Così Gabriele Guidi Rontani commenta la medaglia d'oro conquistata nei 70 kg del pugilato ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. "È stata un'emozione unica, è stato bellissimo vincere qui. Ringrazio il pubblico per la forza che mi ha dato", aggiunge il pugile azzurro. Guardando al futuro, Guidi Rontani fissa già il prossimo obiettivo: "Le qualificazioni olimpiche. Daremo il meglio". xt8/gm/azn