Tg News – 27/8/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - È morto Ratko Mladic, il 'macellaio di Srebrenica' - Alluvione in Nepal, sale il bilancio dei morti e si cercano tre italiani - Mosca minaccia Londra e Parigi sulle truppe in Ucraina - Tenta di avvelenare lo zio per l'eredità, arrestata 38enne - Insegue e travolge gli scippatori in SUV a Torino - Caso Ranucci, dai PM i presunti esecutori dell'attentato - Addio all'attore Tim Curry, volto iconico del Rocky Horror e di IT - Elezioni FIFA, la FIGC ritira il sostegno a Infantino e si schiera con la UEFA - Minori, Moratti: "Sì a normativa su uso dei social, ma educazione prima di tutto" - Previsioni 3B Meteo 28 Agosto azn