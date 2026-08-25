Giochi Mediterraneo, Camozzi argento nei 200 farfalla “Abbiamo dato il massimo”

TARANTO (ITALPRESS) - "È stata una gara molto difficile, ma è una medaglia importante. Non ero al top della forma, perché il massimo lo abbiamo raggiunto nel corso degli Europei, ma davanti a questo pubblico, in casa e per la bandiera, dovevamo dare il massimo e spingere oltre le nostre energie. E lo abbiamo fatto". Così Andrea Camozzi commenta la medaglia d'argento conquistata nei 200 farfalla ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. "Gareggiare con un campione come Alberto Razzetti è davvero stimolante e quindi sono contento di questa medaglia", aggiunge l'azzurro, protagonista di una finale che ha visto il doppio podio italiano. xt8/gm/azn