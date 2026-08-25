Giochi Mediterraneo, Borrelli oro nei 200 farfalla “Può darmi slancio”

TARANTO (ITALPRESS) - "Per me questa è una manifestazione straordinaria. Dopo aver vinto il bronzo, l'oro mi dà una sensazione incredibile e il pubblico mi ha sempre supportato, mi ha dato delle emozioni fantastiche". Così Paola Borrelli commenta la medaglia d'oro conquistata nei 200 farfalla ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. "Questa medaglia, essendo i Giochi del Mediterraneo, rappresenta qualcosa di davvero fondamentale per la mia carriera e può darmi lo slancio", aggiunge la nuotatrice azzurra. "È stata comunque una gara ostica e difficile, anche visto il momento della stagione, però ce l'ho fatta", conclude Borrelli, protagonista di una prestazione che le ha regalato il gradino più alto del podio davanti al pubblico tarantino. xt8/gm/azn