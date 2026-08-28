Giochi Mediterraneo, Boussayene “Taranto 2026 lascerà una importante eredità”

TARANTO (ITALPRESS) - "Taranto 2026 lascia due punti importanti. Sono Giochi speciali per il villaggio sulle navi, che per gli atleti rappresenta un'esperienza differente e storica. Va poi rimarcata l'eredità che questa manifestazione lascerà alla città: dallo stadio alle piscine, fino al rinnovamento delle strutture sportive. Questa è la vera forza di un grande evento sportivo: non soltanto la competizione, ma anche ciò che rimane al territorio e alle future generazioni". Lo ha dichiarato Mehrez Boussayene, presidente facente funzioni del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. xt8/gm/gsl