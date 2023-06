CRACOVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – L’Italia ha vinto la medaglia

d’oro nel fioretto maschile a squadre ai Giochi Europei di

Cracovia. Dopo aver superato Danimarca (45-31), Ungheria (45-33) e Gran Bretagna (45-29), Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Filippo

Macchi e Alessio Foconi hanno battuto 45-39 la Francia

aggiudicandosi anche il titolo europeo in palio.

Medaglia di bronzo per le azzurre nella gara a squadre di spada nella stessa competizione. Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio hanno battuto 37-33 la Svizzera nella finale per il terzo posto dopo aver perso in semifinale contro l’Ungheria con il punteggio di 38-31. Per l’Italia si tratta della medaglia numero 70. Adesso il programma prevede le ultime due gare a squadre: spada maschile e sciabola femminile.

