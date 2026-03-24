Gino Paoli in una delle ultime interviste: “Se non sei il numero uno, non sei nessuno”

MILANO (ITALPRESS) - L'ispirazione che fa scrivere una canzone; la differenza fra avere e possedere. E ancora: amicizia, amore e innamoramento; il segreto del successo. In una delle sue ultime interviste, concessa a Jessica Nicolini, nella sua casa di Sant'Ilario, Gino Paoli, scomparso all'età di 91 anni si confessa a tutto campo in occasione della presentazione del suo libro "Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni". abr/mrv