ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – L’Italia ha vinto l’argento europeo a squadre femminile di ginnastica artistica nella rassegna in corso di svolgimento ad Antalya, in Turchia. Le azzurre hanno chiuso con il punteggio totale di 161.629 dietro soltanto alla Gran Bretagna, oro con 164.428. Bronzo all’Olanda (158.896). Si tratta del 19esimo argento europeo per la Fgi, l’ottavo femminile.

– foto ufficio stampa FGI –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com