Gigi D’Alessio “Palermo e la Sicilia sono la mia seconda casa”

PALERMO (ITALPRESS) - "Palermo, la Sicilia per me è stata la mia seconda casa subito dopo Napoli. Sono trent'anni che il popolo siciliano mi sostiene perché non è il problema di venire qui solo per una volta, è far durare questo rapporto che fortunatamente dura da trent'anni. Poi nella mia vita ho avuto l'occasione di incontrare quest'uomo di 87 anni (Tommaso Dragotto, ndr), ma che a livello di testa ne dimostra 16, che vuole fare qualcosa per il territorio. Ci siamo uniti in questa missione, perché è giusto. Noi ci auguriamo che questo poliambulatorio resterà sempre vuoto, quindi vuol dire che nessun bambino ne avrà bisogno, ma qualora qualcuno ne avesse bisogno ha una struttura dove rivolgersi e senza fare queste transumanze che dal sud devono partire con le famiglie per andare a raggiungere il nord o altre città per farsi curare. E' una cosa bella che quest'uomo mi ha trasferito ed io a miavolta ho accettato anche perché ripeto, il sud, il meridione è anche casa mia, quindi sono ben lieto, sono onorato di fare questo concerto il 20 giugno per costruire qualcosa che rimarrà ai siciliani". Così Gigi D'Alessio, a Villa Gattopardo, a Palermo, a margine della presentazione del concerto "Sicily for Life - Gigi & Friends", organizzato insieme alla Fondazione Tommaso Dragotto. "Chi ci sarà con me? Ci saranno un po' di amici. Barbera pieno? Mancano adesso 4-5 mila biglietti e quindi andremo in sold out. Conosco il cuore dei siciliani e sicuramente sarà qualcosa di meraviglioso, uno spettacolo unico".